Polsk vanvidsbilist idømt otte års fængsel for trafikdrab

Den polske bilist kørte i en bil, der ikke kunne bremse. Han havde en alkoholpromille på 1,95. Det er langt over de 0,5, der er grænsen for, hvornår man må køre bil.

Derudover var han påvirket af kokain og hash, og hans kørekort var administrativt inddraget.

Grunden til, at mandens førerret var inddraget, var, at han cirka et år forinden også havde været involveret i vanvidskørsel.

Det var den 5. september 2021 tidligt om morgenen, hvor den polske bilist forsøgte at køre fra politiet. Da havde han en alkoholpromille på 1,13.