- Det er ikke en viden, jeg har på nuværende tidspunkt, siger hun.

Region Midtjylland kan ikke afvise, at patienters muligheder for at overleve sygdommen er blevet forringet grundet den for lange ventetid.

Sygehusledelsen erkender, at patienterne har fået forkert vejledning om mulighederne for at blive behandlet i udlandet.

- Det er en forkert information, vi har givet dem. Det er jeg virkelig ked af. Det er forkert, vi ved det, siger hospitalsdirektør Claus Thomsen til DR.

Om det siger Løhde:

- Der er tilsyneladende sket en ulovlig praksis, i forhold til hvordan man har informeret patienterne.

Løhde henviser til, at nogle kræftpatienter, der stod i kø til en operation, skulle have fået at vide, at de ville miste deres plads i køen, såfremt de ønskede at blive opereret i udlandet, når ventetiden på deres hospital var overskredet.

Alle regioner skal inden udgangen af april gennemgå deres lokale instrukser, vejledninger og praksisser for, hvordan kræftpatienter sikres og informeres om deres rettigheder. Det fremgår af planen.