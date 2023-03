Ankenævn måtte 21 gange tilkalde stævningsmænd eller politi for at forkynde afgørelser

Selv om du har vundet en sag i et godkendt ankenævn, er det ikke sikkert, at selskabet, der har tabt sagen, efterlever afgørelsen og betaler dig de penge, du har ret til.

Ja, i nogle tilfælde er det faktisk umuligt for ankenævnet overhovedet at forkynde afgørelsen for selskabet, fordi alle henvendelser og rykkere bliver ignoreret.