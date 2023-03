24/03/2023 KL. 14:15

For abonnenter

Nordlyset kommer tilbage i nat: Det skal du gøre for ikke at misse det

Rumvejrudsigten antyder, at der kan forekomme nordlys på himlen over Danmark natten til lørdag. Her er tre tips fra astrofysikeren, der vil øge dine chancer for opleve det smukke naturfænomen.