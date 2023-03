Næsten et årti efter, at en far ifølge politiet bortførte sine tre børn til udlandet, er manden blevet anholdt og sigtet i Danmark.

Det skriver Østjyllands Politi på Twitter.

Sagen drejer sig om en 52-årig mand, som i 2014 forlod Danmark sammen med sine døtre.

Hans hensigt var ifølge politiet, at børnene sammen med deres far skulle opholde sig i en længere periode et sted i udlandet.