PET advarer om spionagetrussel fra kinesiske studerende

Kinesiske forskere og studerende, der ønsker at rejse til EU med et særligt stipendium, skal forinden underskrive en hemmelig troskabserklæring over for Kommunistpartiet og den kinesiske stat.

Det fremgår af afsløringer i svenske Dagens Nyheter og tyske Correctiv og DW. De har fået indsigt i kopier af de hemmelige aftaler. Det skriver Politiken i fredagens avisudgave.