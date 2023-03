Energistyrelsen har tilbudt selskabet Nord Stream 2 AG, at det kan deltage i bjærgningen af det objekt, der er blevet fundet ved Nord Stream 2-rørledningen.

Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse. Rørledningen blev ramt af eksplosioner sidste år.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) bekræftede over for DR i sidste uge, at danske myndigheder var blevet gjort opmærksomme på, at der var blevet fundet et objekt.