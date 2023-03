Voldtægtsdømt apoteker har mistet retten at drive apotek

Men efter byretssagen gik det op for anklagemyndigheden, at man havde begået en fejl. For ud over at kræve manden straffet for voldtægt, så skulle man også have krævet ham frakendt retten til at drive apotek.

Statsadvokaten i København blev opmærksom på fejlen, inden at landsretten skulle behandle ankesagen. Men det var for sent. Det kunne ikke komme til at indgå som del af ankesagen.

Anklagemyndigheden indbragte derfor spørgsmålet til selvstændig behandling for byretten. Men apotekeren modsatte sig. Derfor skulle en dommer ved Retten i Roskilde først tage stilling til, om der overhovedet var lovhjemmel til at behandle spørgsmålet på bagkant.

Dommeren sagde ja, men apotekeren indbragte spørgsmålet for Østre Landsret. Her blev der i november truffet afgørelse om, at spørgsmålet kunne behandles, og derfor blev der berammet endnu et retsmøde i Roskilde.