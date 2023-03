Kvinde skal i fængsel i stor hashsag - når hun er rask

En særlig paragraf blev torsdag taget i brug, da Retten i Glostrup skulle bestemme straffen til en 27-årig kvinde i en sag om mange kilo hash.

For kvinden er i øjeblikket ikke rask nok til at afsone en fængselsstraf, men byretten har alligevel fundet, at hun skal idømmes tre år og seks måneders fængsel.

Det gør retten efter paragraf 73 i straffeloven. Det betyder, at selv om hun på nuværende tidspunkt ikke er egnet til fængsel, skal hun afsone straffen, så snart hun er rask til det.