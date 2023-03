Coronavariant fra USA medfører ny mindre smittebølge i Danmark

Det gælder også i koncentrationen af coronavirus i spildevandet, der er blevet højere og højere over de seneste uger.

- Den nationale vækstrate er estimeret til at være en kraftig stigning over de seneste tre uger, skriver SSI om spildevandet.

Spildevandstest er under epidemien blevet brugt til at få et overblik over smitteniveauet i Danmark. Der bliver jævnligt taget prøver på tværs af landet.

Ifølge Bolette Søborg, der er overlæge og sektionsleder hos Statens Serum Institut, er der dog ikke grund til bekymring.