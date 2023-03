Kvinde voldtaget efter bytur: 33-årig får fængselsstraf

Abdirahman Ahmed Ali er ud over voldtægt kendt skyldig i blufærdighedskrænkelse, da han optog voldtægten med en mobiltelefon.

Derudover er han fundet skyldig i besiddelse af cirka tre kilo hash.

Manden har under sagen nægtet sig skyldig. Han forklarede under sagen, at alt, der foregik mellem ham og kvinden, var frivilligt.

Han bad om tid til at overveje, om han skal anke dommen.