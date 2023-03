23-årig kvinde er skyldig i drab med WC-rens og jernstang

Om Vestre Landsret kommer frem til den samme straf til kvinden, vil blive besluttet senere torsdag, når der afsiges dom.

Under sagen har Kylie Flodager erkendt at have udøvet grov vold, men hun ville frifindes for drab.

Hun har forklaret, at hun tidligere havde et forhold til den dræbte mand. Det var ifølge hende et slags sugardaddylignende forhold, hvor hun fik penge og gaver for seksuelle ydelser.

Flere gange havde hun dog følt sig udsat for overgreb fra den 45-åriges side.

Og da hendes daværende kæreste - den nu 37-årige Dan Flex - hørte om det, fik det ham til at gå amok, forklarede Kylie Flodager i Retten i Aalborg.

Dan Flex forklarede i byretten, at han havde udøvet vold, men at det var Kylie Flodager, som strammede bæltet om den 45-åriges hals.