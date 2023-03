Det var som led i en konflikt mellem den forbudte bande Loyal to Familia (LTF) og en gruppe unge fra det københavnske Nordvestkvarter, at en 22-årig mand blev udsat for et brutalt knivoverfald den 27. januar i år.

Sådan lyder politiets vurdering. Det kom torsdag frem under et grundlovsforhør i Københavns Byret, hvor sigtelsen afslørede nye detaljer om et opsigtsvækkende overfald, som fandt sted i fuld offentlighed en tidlig fredag aften i Superbrugsen på Nørrebrogade midt i København.