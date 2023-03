Rute 15 mellem Herning og Ringkøbing udvides for knap en milliard

- Rute 15 har længe har haft behov for tilpasning til trafikken, og med godkendelsen fra en samlet forligskreds kan vi nu begynde på de forbedringer, der er så tiltrængte, siger transportminister Thomas Danielsen (V) i en skriftlig kommentar.

- Samtidig er det godt, at planlægningen tager højde for de mange ønsker om at få så gode adgangsforhold og så lidt omkørsel som muligt, siger ministeren.

Strækningen mellem de to byer er på 38 kilometer. Øgede anlægsomkostninger betyder ifølge Hans Østergaard (V), der er borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune, at beløbet ikke er nok til at række hele vejen mellem byerne.