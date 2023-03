IS-kvinde tilbydes evakuering til Danmark efter højesteretsdom

- Højesteret fastslog herefter, at A alene har en meget ringe tilknytning til Iran, skriver Højesteret.

Det var i 2015, at kvinden som 20-årig rejste til Syrien for at tilslutte sig det selverklærede kalifat Islamisk Stat.

Hun giftede sig i Syrien med en mand, der var medlem af organisationen. De fik børn sammen.

Hun opholdt sig i et område kontrolleret af Islamisk Stat, indtil hun blev taget til fange i marts 2019.

Siden da har hun opholdt sig sammen med sine børn i al-Hol-lejren og senere i al-Roj-lejren i Syrien.

Kvinden har ikke benægtet at have tilsluttet sig Islamisk Stat, og at hun på den baggrund godt kunne fratages sin danske indfødsret.

Til gengæld argumenterede hun, at det var i strid med proportionalitetsprincippet.