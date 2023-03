Keramiker har fået en mio. kr. i erstatning for Nettos kopikrukker

Importøren Ronald A/S og Salling Group skal sammen betale en million kroner samt procesrente til keramikeren Anne Black for at have krænket hendes ophavsret.

Det har Højesteret onsdag afgjort.

Samtidig skal de betale sagsomkostningerne for i alt 588.484 kroner til Anne Black.

Dommen kommer, efter at Anne Black i 2016 beskyldte Salling Group og Ronald A/S for at have kopieret tre af sine keramiske produkter og solgt dem i Netto.