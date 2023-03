Nu er i alt 14 mænd dømt i sag om kokain i container

Den ene fik en lavere straf end de to øvrige. Straffen på et år skyldes, at han troede, at der var tale om hash.

Khalid Hakkouni på 36 år er idømt fængsel i otte år, mens syv år er straffen til 44-årige Jacob Alm.

Beviserne i onsdagens sag er blandt andet kommunikation på en krypteret beskedtjeneste.

Men selv om i alt 14 personer nu er dømt, er sagen ikke slut. Specialanklager Tomas Hugger oplyser, at tre andre venter på at komme for retten. En af disse er mistænkt for at være den danske bagmand. En udenlandsk bagmand, som ifølge Ekstra Bladet forleden har kaldt sig ”El Professor”, er efterlyst internationalt.

I pressemeddelelsen onsdag siger Tomas Hugger:

- Sagen er en opfølger på den såkaldte containersag, hvor vi nu har ramt hele kæden fra top til bund - fra vagt over lagermand til chauffør og helt op i toppen af hierarkiet af netværket bag indsmuglingen.