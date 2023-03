Natten til onsdag kunne det være gået galt. En mandlig bilist kørte 20 km imod trafikretningen på Sydmotorvejen mellem Eskilstrup og Sakskøbing, inden han blev stoppet af politiet.

Over de senere år har myndighederne skruet helt ned for en stor del af tidligere indsatser mod spøgelsesbilister. For det har vist sig, at man har kunnet spare penge og få færre fejlvendte bilister på samme tid.