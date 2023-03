22/03/2023 KL. 13:00

Sundhedsstyrelsen kræver forklaring i sagen om 182 kræftpatienter, der måtte vente for længe på behandling

Sundhedsstyrelsen bekræfter, at Region Midtjylland ikke har indberettet de mange sager fra AUH, hvor kræftpatienter opereres for sent.