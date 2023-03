22/03/2023 KL. 10:30

Spøgelsesbilist kørte 20 km på motorvejen: Det skal du gøre, hvis du møder et spøgelse på vejen

En spøgelsesbilist nåede at tilbagelægge 20 km på motorvejen natten til onsdag. Men hvad skal man gøre, hvis man ser et spøgelse på vejen? Her er fire råd, så du kan føle dig mere sikker i mødet med et motorvejsspøgelse.