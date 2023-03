Tre drenge er anholdt for at kaste molotovcocktails mod skole

Assens Dagtilbud og Skole er ifølge skolens hjemmeside den mindste af kommunens folkeskoler. Der er cirka 240 elever fra 0. til 9. klasse.

Efter at de tre drenge er blevet afhørt, har politiets jurister besluttet, at der ikke er grundlag for at bede en dommer om at varetægtsfængsle de tre.

- Der er ikke fundet grundlag for at fængsle dem, da ingen har været i livsfare. Der var kun tale om forsøg på brandstiftelse, siger politiets vagtchef natten til onsdag.

De tre drenge er forsat sigtet i sagen.