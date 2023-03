Seks års overvågning har afsløret forværret vandmiljø i danske søer

Danmark har forpligtet sig på at opnå god økologisk tilstand i vandmiljøet senest i 2027. Men vi er milevidt fra at indfri de miljøløfter, som vi forpligtede os til for 20 år siden, da vi sagde ja til EU’s vandrammedirektiv.

I december 2021 kom den daværende regering med et udkast til nye vandplaner, men det blev kritiseret, at beslutninger om en del af indsatsen først skulle træffes senest i 2024.

For nylig gik en stribe grønne organisationer sammen om at lave en akutplan for vandmiljøet.

- Vi skal have en meget mere målrettet kvælstofregulering på den enkelte gård. Ellers kommer der til at stå ”frivillige ordninger” som dødsårsagen på gravstenen for det danske vandmiljø, sagde formanden for Danmarks Sportsfiskerforbund, Torben Kaas, til Ritzau i den forbindelse.

Miljøminister Magnus Heunicke (S) siger i et skriftligt svar til Politiken, at ministeriet er ved at færdiggøre de nye vandplaner.

Mængden af fosfor må reduceres i søerne, lyder det, men der er ”stadig brug for mere viden om, hvad der virkes bedst”, lyder det.