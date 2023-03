Her er de syv lande, der lever op til målsætningen om at bruge to pct. af bnp på forsvaret:

* Grækenland: 3,54 procent

* USA: 3,46 procent

* Litauen: 2,47 procent

* Polen: 2,42 procent

* Storbritannien: 2,16 procent

* Estland: 2,12 procent

* Letland: 2,07 procent

Kilder: Natos årsrapport for 2022.