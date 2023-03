Mand sigtes for svindel for 17 millioner med falske fakturaer

- Han er sigtet for at have udstedt fakturaer i flere selskaber, hvor der på fakturaerne opkræves moms, som ikke er angivet til Skattestyrelsen, siger vicepolitiinspektør Anne Katrine Kristensen.

Manden blev anholdt på Amager, hvor Københavns Politi også ransagede flere adresser, hvor der blandt andet blev sikret et større pengebeløb.

Det fremgår ikke, hvordan den 36-årige forholder sig til sigtelsen.

Sagen har relation til det kompleks, som efterforskerne i politiet har døbt Operation Ozark.