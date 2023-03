Menighedsrådsformand tog 90.000 kroner fra kirkekassen

Overførslerne fandt ifølge anklageskriftet sted i 2018 og 2019. I alt var der rejst tale for over 114.000 kroner, men han blev frifundet for en del af beløbet.

Anklager Sofie Lund Salminen fortæller, at sagen blev opdaget, da der skulle laves regnskab for menighedsrådet. Det foretages af et eksternt revisionsfirma.

- Der kunne man ikke få det til at stemme. Det gav anledning til, at man dykkede lidt længere ned i transaktionerne og gennemgik kontoudtog.

- Så kunne man se, at der var nogle transaktioner, som man fra menighedsrådets side ikke kunne genkende, siger hun.