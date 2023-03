Historisk stor artilleriøvelse kommer til at brage løs i Oksbøl

For eksempel skal soldaterne ved ”fronten” samarbejde med en observatør, som ser målet, og med en ”skydecentral,” som beslutter, hvilket våben der skal bruges til at nedkæmpe målet.

»Ildstøtte er afgørende for landmilitære enheders evne til at kunne kæmpe. Derfor er det afgørende for Nato-alliancen, at landene effektivt kan anvende hinandens ildstøttesystemer,« siger generalmajor Gunner Arpe Nielsen på Forsvarets hjemmeside.

Målet er, at Nato-lande i en krise både kan bruge hinandens artillerisystemer, fly og andre ildstøttemidler.

»Det er kun muligt, hvis vi mødes regelmæssigt og træner de fælles procedurer i Nato,« siger generalmajoren.

Netop værdien af artilleri er blevet tydelig under krigen i Ukraine, hvor begge sider anvender enorme mængder granater og andet langtrækkende skyts.