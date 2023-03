Bagmand får 12 års fængsel for forsøg på at smugle våben og kokain

Der blev ifølge NSK kørt to ture fra Holland gennem Tyskland mod Danmark. Men i begge tilfælde fattede tysk politi mistanke, og smuglerbilerne blev derfor stoppet.

Tysk politi rettede i december 2021 henvendelse til dansk politi om sagen. Det lykkedes for politiet i Danmark at klarlægge, at der var tale om to ture, som hang sammen.

Den formodede bagmand har under sagen været underlagt et navneforbud. Det har ikke været muligt at få oplyst, om det fortsat gælder frem til, at sagen skal for landsretten.

NSK er en særlig landsdækkende politienhed, som håndterer alvorlige og komplekse sager om organiseret kriminalitet, økonomisk kriminalitet og cyberkriminalitet.