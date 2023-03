To skibsvrag er fundet i Øresund: Nu er de første dele kommet op

- Det sker yderst sjældent, at et skibsvrag i et dansk farvand bliver udgravet, skriver By & Havn i sin meddelelse.

- Ifølge Vikingeskibsmuseet sker det kun en eller to gange hvert 20. år. Det skyldes blandt andet, at det er en krævende og kompliceret opgave at udgrave vragene, som i dette tilfælde ligger 12 meter under havets overflade.