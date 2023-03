Kameraer skulle som det første sted i Danmark blitze bilister, der kørte over for rødt, men projektet er strandet

Allerede i 2022 skulle bilister, der dristede sig til at køre overfor rødt i et særligt ulykkeslyskryds i Aarhus, som det første sted i Danmark blitzes af et nyt kamerasystem og straffes med en bøde.

Men selvom kalenderen nu siger 2023, er der ingen blitzende kameraer at finde i krydset, hvor en 21-årige kvinde i 2018 mistede livet, og hvor en 23-årig kvinde i 2020 ligeledes blev dræbt – begge af bilister, der kørte over for rødt lys.