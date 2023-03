Danmark har en drivvåd uge med en del tåge i vente

- Det ser ud som om, det bliver en forholdsvis grå uge med en hel del regn, siger meteorologen.

- De første dage passerer et regnvejr hver dag faktisk. Aften og nat får vi dis og ret udbredt tåge mange steder.

Risikoen for tåge er da også allerede til stede mandag morgen, hvor DMI har en melding for hele landet om ”risiko for tæt tåge med en sigtbarhed under 100 meter”.

En risikomelding er ikke et varsel, men blot en opfordring om at være opmærksom på vejrudviklingen i ens område.

- Det er den milde luft over det forårskølige Danmark, som gør, at der nemt dannes tåge. Vandtemperaturen er ikke så høj endnu, og jorden er heller ikke varm endnu, siger Erik Hansen.