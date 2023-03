Niels Krause-Kjær er klar til at prøve noget nyt

Han blev færdiguddannet journalist i 1990 og var de næste syv år ansat på Jyllands-Posten, hvor han primært skrev artikler på avisens søndagsredaktion.

Efter nogle år som avisjournalist blev han hentet ind som pressechef for De Konservative under partiets daværende leder, Per Stig Møller. Niels Krause-Kjær kom i den periode tæt på partiet.

I 2000 udkom hans første roman ”Kongekabale”, som handler om alliancer og beskidt, politisk spil på Christiansborg.

Romanen har mange ligheder med de magtkampe, som foregik i De Konservative op gennem 1990’erne, og Niels Krause-Kjær har i interviews ikke lagt skjul på, at det er det, som han har ladet sig inspirere af.