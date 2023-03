Ny advokatformand: Vi er mere fleksible end kogt spaghetti

Han nævner netop lange ventetider hos domstolene og manglende fængselsbetjente, som problemer.

Adspurgt til de lange ventetider er der ifølge Kåre Pihlmann ikke tvivl om, at der er brug for flere penge til domstolene. Men kan forsvarerne selv gøre noget i forhold til at være mere fleksible for at få berammet sager?

- Vi er i forvejen mere fleksible end kogt spaghetti. Hvis dommeren ønsker retsmøder om aftenen, i weekenderne og i ferierne, stiller vi som altovervejende hovedregel op, siger Pihlmann.

Et udvalg med tidligere højesteretspræsident Thomas Rørdam i spidsen er nedsat for at se på, hvad man kan gøre for at få ventetiderne ned.