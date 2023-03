Antallet af drukneulykker stiger: Mænd falder alene i vandet

- Kvinder er mindre risikovillige og har en tendens til ikke at gå alene hjem. Vi tror også, at det er derfor, mænd er mere repræsenterede i tallene, siger Erik Bech.

Der kan være mange årsager til, at antallet af drukneulykker stiger år for år, siger Erik Bech. Men en årsag kan være, at der bygges flere boliger i nærheden af vand.

- Der kommer flere og flere boliger i gamle havneområder, så folk naturligt kommer tættere på vandet, siger han.

Aarhus Kommune opstillede i 2022 400 meter hegn og 17 termiske kameraer ved havnen.

Der var ingen drukneulykker ved Aarhus Havn i løbet af 2022. Det er en god idé, siger Erik Bech.

- Det har en meget stor forebyggende effekt at sætte et hegn op. Det kan også være blomsterkummer eller cykelstativer, men det vigtigste er, at der kommer en barrikade, lyder det.