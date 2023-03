Ekschef for PET og it-ekspert: Lav regler for apps på arbejdsmobiler

Han bakker op om en opfordring fra Ingeniørforeningen. Foreningen opfordrer til, at offentlige myndigheder får en langt mere kritisk og konsekvent tilgang til, hvilke apps medarbejderne må have installeret på deres telefoner.

Samtidig bør regeringen lave nogle fælles regler.

Meldingen kommer efter flere ugers debat om især det sociale medie TikTok og den risiko for overvågning, der er ved at have den på sin telefon.

- Normalt er jeg ikke tilhænger af forbud, men i det her tilfælde er man nødt til at lave den sondring, at når man har en arbejdstelefon, er den primært til for arbejde, siger Troels Ørting Jørgensen.