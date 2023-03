17 husstande forventes at tilbagebetale varmecheck

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet forventer, at omkring 17 husstande frivilligt vil tilbagebetale deres varmecheck.

Det fremgår af et aktstykke sendt af klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M) til Folketingets Finansudvalg.

Her lyder det, at den frivillige ordning under betydelig usikkerhed ventes at indbringe staten 100.000 kroner. Det svarer til, at 17 husstande betaler deres varmecheck på 6000 kroner tilbage.