03/04/2023 KL. 19:28

»Man skal gøre mere for mænd på gaden som mig. Der har vi ikke ligestilling«

8 af 10 af dem, der bor på gaden, er mænd. Den 45-årige Kåre Steinmeier fortæller her sin historie til Jyllands-Posten. Et klassisk eksempel på at gå fra »en dans på roser« til »røv og nøgler«.