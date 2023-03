Region afsætter ekstra kvart milliard til forsinket hospitalsbyggeri

Region Hovedstaden har afsat yderligere 260 millioner kroner for at nå i mål med den i forvejen forsinkede udvidelse af Hvidovre Hospital.

Det skriver Licitationen - Byggeriets Dagblad.

Det blev besluttet på et møde i regionsrådet tirsdag, at der er brug for yderligere midler.

- Det står klart, at projektet set i lyset af det sidste års udvikling ikke kan realiseres uden yderligere midler, hedder det i referatet fra regionsrådsmødet, som dagbladet har læst.