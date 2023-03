Sygdom kan være årsag til halvering i antallet af rådyr

En anden mulig forklaring på nedgangen kan ifølge professoren være et ændret fødegrundlag for rådyrene.

Hvis et landbrugsområde skifter fra eksempelvis roer til majs, kan det forringe fødegrundlaget for rådyr.

Hos Danmarks Jægerforbund bekræfter formand Claus Lind Christensen tilbagegangen for råvildtet.

- Det er noget vi ser over hele landet i varierende grad, siger han til Ritzau.

Han ærgrer sig over, at bestanden tilsyneladende skrumper.

- Råvildt er en nøgleart og betyder meget for jægerne og for befolkningen. Så vi følger sådan et fald i bestanden med stor opmærksomhed.

Jægerformanden har ikke et bud på en forklaring på tilbagegangen og ser et behov for en nærmere analyse af årsagerne.