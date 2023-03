80-årig mand idømt behandlingsdom for drabsforsøg på hustru

En 80-årig mand fra Odense idømmes en behandlingsdom på en psykiatrisk afdeling for at have forsøgt at dræbe sin hustru ved at stikke hende i brystet med en 20 centimeter lang køkkenkniv.

Dommen er faldet ved Retten i Odense torsdag.

Manden erkendte i retten at have begået vold, men han nægtede drabsforsøg. Han har siddet fængslet siden 18. august 2022, hvor forbrydelsen fandt sted.