Han har for retten fremført, at der i færdselsloven ikke står angivet, at man har pligt til fysisk at overgive kortet. Der står alene, at man skal ”vise” eller ”forevise” det.

Desuden så han ingen anledning til, at den pågældende betjent skulle have kørekortet fysisk for at undersøge kortets ægthed. Blandt andet fordi politiet via en app har adgang til relevante oplysninger om bilister, herunder om de har førerret.

Derfor havde han den pågældende dag, hvor han blev stoppet for at køre for stærkt, taget sit kørekort i hånden og vist forsiden af det til betjenten.