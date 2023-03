Lidt flere borgere bliver indlagt med coronavirus

Således blev 250 personer, som er konstateret smittede med corona, indlagt i uge ti. Det er en let stigning fra uge ni, hvor 214 personer blev indlagt.

De 70-89-årige udgør den største gruppe nyindlagte.

Også fra uge otte til ni steg antallet af nye coronaindlæggelser en smule.

Imens er der færre, som bliver indlagt med influenza A og influenza B.

Samtidig er der over ugen set en stigning i koncentrationen af coronavirus i spildevandet.

Spildevandstest er under epidemien blevet brugt til at få et overblik over smitteniveauet i Danmark. Derfor er der blevet taget prøver på tværs af landet.