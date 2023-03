Let adgang til udearealer, mindre bo-enheder, fleksible boliger og fællesarealer.

Det er et udpluk af forslag fra en ny rapport, som har undersøgt, hvordan man kan forbedre trivslen på landets plejehjem ved at kigge på indretningen. Rapporten er udarbejdet af Rambøll og Henning Larsen Arkitekter for Social- og Boligstyrelsen.