Et ton hash og 90 kilo kokain indgår i ny stor smuglersag

En gruppe mænd i den modne alder sigtes for at have indsmuglet i alt et ton hash og 90 kilo kokain til Danmark.

Det oplyser politiinspektør Michael Kjeldgaard fra National Enhed for Særlig Kriminalitet i forbindelse med, at syv mænd fremstilles for en dommer i Retten i Aarhus torsdag.

Og selv om sagen allerede er meget omfattende, vil den vokse i omfang, forudser han.