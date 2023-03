Universitet oplever rekordmange ansøgere på it-uddannelser

Ifølge AAU fik langt de fleste kvalificerede ansøgere sidste år en plads på deres ansøgte it-uddannelse. Det var faktisk ledige pladser tilbage på langt de fleste af uddannelserne.

Af universitetets hjemmeside fremgår det, at der udbydes 17 forskellige it-uddannelser på bachelorniveau. Enkelte af dem kan læses på mere end et campus.

Samlet set på alle AAU’s it-uddannelser har man modtaget 461 ansøgninger. Det er 29 flere end sidste år, og fire færre end det samlede rekordår i 2021.

- Men 2021 var et usædvanligt rekordår på grund af corona. Det år fik vi for eksempel over 9000 kvote 2-ansøgninger mod normalt omkring 7500, meddeler universitetet.

De 7500 gælder for normalen fordelt på alle prioriteter, og gælder for alle uddannelser på AAU.