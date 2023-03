Kyivs borgmester til danskerne: Tak for at tage imod os

Krigen i Ukraine har sendt millioner på flugt, og omkring 30.000 af dem bor nu i Danmark. Det fik torsdag borgmesteren i landets hovedstad, Kyiv, Vitalij Klitsjko, til at sende en tak til danskerne:

- Tak for at tage imod vores folk i jeres land, for at sende humanitær bistand og udstyr til de ukrainske kommuner og for alle jeres andre indsatser, lød det i en videotale på Kommunernes Landsforenings topmøde i Aalborg.