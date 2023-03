En mand i 60'erne er omkommet ved Vellerup

Havnefogeden var bekymret for en person, der i formiddag skulle ud for at bjærge en båd. Personen var ikke kommet retur.

Efter en helikopter havde været i luften og gennemsøgt området, og dykkere havde været i aktion, lykkedes det at finde en livløs person.

Politiet har en kraftig formodning om, at der er tale om den person, der tidligere på aftenen blev meldt savnet i området.

Pårørende er tilkaldt for at bekræfte den omkomnes identitet.