Forsvarsminister er lun på ammunitionsfabrik i Elling

- Vi er nødt til at gøre mere for at styrke produktionen af ammunition i Europa, men for den sags skyld også her i Danmark.

- Derfor er vi ved at afsøge muligheden for, hvordan vi kan skabe forudsætningerne for, at private virksomheder kunne starte produktionen igen i Frederikshavn, siger Troels Lund Poulsen på et kort pressemøde på Marienborg.

Han vil endnu ikke lægge sig fast på, hvordan staten kan hjælpe med at facilitere produktionen. Men han kalder det naturligt, at man i første omgang ser, om den kan genetableres i Frederikshavn i de eksisterende bygninger.