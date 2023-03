Landsret idømmer ekshooligan forvaring for overgreb

Selv har den tidligere hooliganleder forklaret, at han har været udsat for et komplot. Men det har både by- og landsret affejet. Landsretten mener, at ofrenes forklaringer er ”særdeles troværdige”.

- Det har været et lukket miljø, og det har været præget af en tavshedskultur i miljøet, siger anklager Mads Kruse og tilføjer:

- Vi betragter det her som en meget alvorlig sag - uden sidestykke. Det er der ingen tvivl om.

Både en lang række journalister og en stor flok tilhørere mødte op for at overvære domsafsigelsen. Der blev småsnakket livligt blandt tilhørerne ind til fem minutter før retsmødet begyndelse.

Da stoppede snakken brat, da Kevin Werner iført en beige rullekravetrøje blev ført ind af betjente og fik taget håndjernene af. Han spejdede ud over tilhørerne, inden han satte sig ved sin forsvarer, Christina Schønsted.

- Føj for satan, lød det fra en af tilhørerne.

Både til by- og landsretssagen har politiet været massivt til stede. Der er måske en god forklaring på den ekstra sikkerhed. For Kevin Werner har muligvis været forsøgt skudt i februar 2021.

Skyderiet er dog aldrig opklaret, men mens Kevin Werner sad hos politiet efter skudepisoden, dukkede to unge drenge med deres mødre op hos politiet og anmeldte ham for overgreb.

Dagen efter blev den tidligere hooliganleder fængslet, hvilket han har været siden.