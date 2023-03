Højesteret skal vurdere ønske om lukkede døre i sag mod PET-mand

Indtil videre står det hen i det uvisse, nøjagtig hvad den 62-årige tidligere PET-mand er sigtet for. I retsmødebegæringen, som en række medier har fået aktindsigt i, er det nemlig fjernet, hvilke oplysninger der er tale om, hvem de er givet til og hvornår.

Ifølge DR’s oplysninger skulle der være tale om oplysninger om den terrordømte Ahmed Samsams arbejde for efterretningstjenesterne. Samsam blev i 2017 anholdt i Spanien og året efter dømt for at tilslutte sig en terrorbevægelse på rejser i Syrien.

Fra anklagemyndighedens side har man sagt, at det er nødvendigt at afskære offentligheden fra at få oplysninger om sagen. Det handler om efterretningstjenesternes arbejdsmetoder og dermed om statens sikkerhed.

Rigsadvokaten har i forbindelse med ansøgningen hos Procesbevillingsnævnet skrevet til nævnet, at hvis ikke man får mulighed for at føre hele sagen for lukkede døre, så vil man formentlig være nødt til at opgive at føre sagen, da det ville indebære en for stor risiko for statens sikkerhed.

- Østre Landsrets kendelse kan efter Rigsadvokatens opfattelse indebære en sådan usikkerhed om rammerne for afviklingen af den konkrete straffesag, at det er tvivlsomt, om straffesagen overhovedet vil kunne gennemføres, lyder det ifølge DR i Rigsadvokatens brev til nævnet.