Kvinde dømt for husmorliv i Syrien anker: Vil blive i Danmark

- Hun har jo gjort det modsatte. Hun blev presset til at tage af sted for at blive sammen med børnene, siger Tyge Trier.

Kvinden rejste i 2015 med sin mand og seks børn til Syrien, hvor hun var hustru og husmor i blandt andet Islamisk Stat-højborgen Raqqa.

Dermed bidrog hun til at opretholde IS.

Kvinden har dobbelt statsborgerskab - dansk og bosnisk. Dermed bliver hun ikke statsløs ved frakendelsen af dansk indfødsret.

Den 38-årige er en blandt de tre Syrienmødre, der sammen med deres 14 børn blev hentet hjem til Danmark i oktober 2021.

Mødrene blev alle varetægtsfængslet og sigtet for at fremme en terrororganisation og for at rejse til et konfliktområde uden tilladelse.